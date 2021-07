Gli appuntamenti della Granda per questa domenica di luglio

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid 19; consultare le pagine Facebook o i siti degli organizzatori per aggiornamenti ed eventuali modifiche dei programmi



- Feste di paese, mercatini e manifestazioni all’aperto

A Paesana in Piazza Piave proseguono i festeggiamenti di San Giuseppe, patrono della buona morte, ma anche del borgo che sorge sulla destra orografica del paese: Santa Margherita. Oggi, domenica 11 luglio, per tutto il giorno in via Nazionale si terrà il mercatino di hobbisti e artigiani. Nell'area lungo Po, alle 10, si terrà una degustazione (a 8 euro) di prodotti locali: vini, formaggi e miele, mentre due autrici locali intratterranno i presenti con alcuni momenti di recitazione poesie ed esecuzione di brani in acustico. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di pranzare a prezzo convenzionato (10 euro) al ristorante-pizzeria Wellington. Nel pomeriggio alle 14,30 si terrà un laboratorio gratuito aperto a tutti sulla lavorazione dei formaggi.

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopaesanacn



A Caraglio questo fine settimana è in programma la festa di Madonna del Castello. Oggi, domenica 11 luglio ci sarà la Fiera d’Estate. Alle 9 è prevista l’inaugurazione della manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici e a tutte le attività del territorio. La fiera si svilupperà per l’asse centrale di via Roma, con percorso a senso unico e circa 80 bancarelle. Inoltre, sotto l’area del Pellerin, dalle 12.30 ci sarà la seconda sagra della “Polenta Bastarda”.

Info: www.insiemepercaraglio.it

Dal Comune, attraverso il sito istituzionale, si raccomanda il rispetto delle normative Covid sia per il distanziamento, sia per la sanificazione. Durante la manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno.



Oggi, domenica 11 luglio a Sancto Lucio de Coumboscuro, si rinnova Il Roumiage ("pellegrinaggio") che si rifà ad un culto antico alla Vergine Addolorata, portata dai monaci del Puy-en-Velai (centro Francia) installatisi in valle Grana nel priorato di Santa Maria della Valle e nel vallone di Coumboscuro da più di mille anni.

La messa viene celebrata alle 15 e il Roumiage inizia con le soste ai piloni dalle 15,30. Qui parroci e laici commenteranno i Misteri Gaudiosi. L’incontro è caratterizzato dall’uso delle lingue locali delle valli cuneesi di radice provenzale e pianura piemontese.

Si farà una "marendo se l’ièro", merenda sull’aia, alle 17, seguita dall'inaugurazione della rassegna d'arte "Sus la bruero - Infinite Costellazioni" con opere degli artisti Botto, De Siena, Rosso, Segreti.

Info: www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal



A Costigliole Saluzzo oggi, domenica 11 luglio, torna il mercatino di Palazzo La Tour, in questa occasione “La Fabbrica dei Suoni” invita i bambini dai 3 ai 6 anni e i loro genitori a partecipare ad una bella iniziativa “a ritmo di sport” con canti, strumentario non convenzionale e movimento strutturato per “mettere d’accordo” lo sport e la musica. L’appuntamento è per oggi alle ore 16 e alle ore 17 (l’evento dura circa 45 minuti) presso il Giardino degli Alteni all’ombra del meraviglioso Palazzo La Tour. Info: www.facebook.com/lafabbricadeisuoni



Nel fine settimana Ormea ospita “Patoci e mascarei, riti, miti e maschere”, manifestazione con alcuni gruppi popolari provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Svizzera. Oggi, domenica 11 luglio, alle 15 nel Borgo sarà il giorno della festa, con canti, musiche e balli itineranti dei gruppi popolari. Sempre ad Ormea oggi è in programma il mercatino dell'antiquariato e del riuso

lungo le vie del centro storico dalle 9 alle 19.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea



A Neviglie prosegue “Goodwine Neviglie” con il tradizionale “Mercatino delle cose belle e buone” e l’”Estemporanea di pittura” con le opere di una ventina di artisti. Alle 11 sarà proposto l’aperitivo in piazzetta e per tutto il giorno, nelle vie del centro, si terrà il mercatino delle cose belle e buone. Alle 19 la manifestazione si concluderà con una merenda sinoira.



La Proloco di Dogliani Borgo organizza per oggi, domenica 11 luglio, nelle vie del centro storico per l'intera giornata un mercatino dell'antiquariato, dell'artigianato e dei prodotti tipici dalle ore 9 alle ore 18. Info: www.doglianiturismo.com/programma-estate-2021



Questo fine settimana è in programma un evento straordinario nella bellissima località sciistica ed estiva di Prato Nevoso che ospiterà infatti per la prima volta un mercatino di Natale in quota e fuori stagione: una gustosa anteprima del Mercatino di Natale più grande d’Europa. Fino al 13 luglio (dalle 10 alle 18), alcuni degli espositori di punta del Magico Paese di Natale allestiranno un mercatino natalizio specialissimo a 2.000 metri, con scenografiche casette di legno e tanti oggetti e delizie locali da assaggiare. Lo scenario sarà quello dello chalet “Il Rosso”, struttura raggiungibile in ebike, a piedi o con la telecabina dieci posti “La Rossa Panoramica”. Per la gioia dei bambini e delle famiglie, ad attendere i visitatori ci sarà la Regina Antea, che anche oggi accoglierà tutti i bambini nella sua divertente Scuola degli Elfi (dalle 10 alle 18). L’offerta in quota prevede anche merenda o aperitivo preparati da chef Ezzelino. Scopri tutte le attività di questo fine settimana a Prato Nevoso su: www.facebook.com/PratoNevoso



- Spettacoli e musica

Alla borgata Paraloup, Rittana, oggi dalla 17 alle 19.30 è in programma Festival 2021 con la proiezione di “Nascita di una formazione partigiana”, regia di Ermanno Olmi. Seguirà un dibattito sul legame tra Olmi e Mario Rigoni Stern. Info: www.facebook.com/borgataparaloup



A Mondovì si conclude oggi, domenica 11 luglio, il festival Piazza di Circo con artisti di fama internazionale e una programmazione adatta a tutta la famiglia.

Gli spettacoli si terranno interamente presso la Piazza Maggiore di Mondovì. Questo fine settimana si terrà il Festival delle Accademie, sottosezione del festival Circo in Piazza.

Oggi doppio appuntamento: alle 18 l’Accademia Montis Regalis farà ballare i presenti con il concerto Musica y color: canti e danze tradizionali della Sierra Ecuadoriana.

Dalle 19 risate a non finire con Circo Pacco con lo spettacolo 100% Paccottiglia.

Biglietti su Vivaticket: www.vivaticket.com/it/cerca biglietti/piazza%20maggiore%20mondovi

Info e programma completo: www.cirkovertigo.com/newscat/piazza-di-circo



In Valle Stura fino ad oggi, domenica 11 luglio, è in programma l’appuntamento con il festival Occit’amo. Questa domenica sono in programma quattro appuntamenti: uno in Borgata Paraloup e gli altri a Vinadio, nella cornice del Forte Albertino. Alle ore 6.30 in Borgata Paraloup va in scena “Aubada” con Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it. Tra le ore 10 e le ore 13 nel Cortile del Revelin del Forte Albertino di Vinadio si tiene un laboratorio di tessitura attraverso la tecnica del telaio a cornice, semplice, versatile e accessibile a tutti. Prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it

Alle ore 14.30 appuntamento con Destacha la dança, il ballo distanziato con Daniela Mandrile. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 339.7950104.

Alle ore 16 gran finale con il concerto dei Bidaia, gruppo proveniente dai Paesi Baschi. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale. Aggiornamenti: www.facebook.com/occitamo



Entra nel vivo la seconda edizione del Magliano Alfieri Classic Festival. Il programma dei concerti prevede l’apertura a Magliano Alfieri, alle 18 di oggi, domenica 11 luglio, con l’esibizione del gruppo “Cameristi Cromatici Ensemble” che presenterà un repertorio dal Barocco a Morricone” con musiche di Handel, Vivaldi, Albinoni, Piazzolla e Morricone.

È preferibile prenotare all’e-mail maglianoclassicfestival@gmail.com.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Magliano-Alfieri-Classic-Festival



A Barge oggi, domenica 11 luglio, alle 17, in località Certosa di Montebracco va in scena Jazz Visions con il trio di Caterina Accorsi, giovane e talentuosa cantante che esplora sonorità inedite, portando sul palco l’inedita coppia di vibrafono e contrabbasso, che si fondono con la voce in modo equilibrato e personale. Se la matrice di partenza è quella degli standard jazz, non mancano brani dalle sonorità più contemporanee, di ispirazione popolare o dichiaratamente pop, con l’aggiunta di composizioni originali del trio. A seguire degustazione dello spumante Eli Brut e due vini autoctoni della cantina l’Autin in abbinamento a prodotti tipici dell’eccellenza territoriale contenuti nel Cavagnin delle Terre del Monviso, un box confezionato da uno dei 40 presidi del territorio. Info: www.jazzvisions.it e aggiornamenti: www.facebook.com/jazzvisionsfestival



Cordata F.O.R. presenta “Istantanea”, rassegna di circo contemporaneo fino ad oggi, domenica 11 luglio in Piazza Baden Powell a Cavallermaggiore, proposta culturale di respiro nazionale e internazionale legata al circo contemporaneo con spettacoli di giocoleria, acrobatica, equilibrio su corda molle, danza e clownerie. Oggi, domenica 11 luglio lo spettacolo è anticipato alle 19.00. L’ingresso costa 8 euro, 5 per gli over 65, allievi, scuole circo e bambini fino a 10 anni.

Info: www.facebook.com/cordatafor



- Castelli aperti e siti storici e artistici da visitare

La rassegna Castelli Aperti è un’opportunità per scoprire la storia, l’arte e la cultura della Granda attraverso le sue meravigliose dimore storiche.

Fanno parte del circuito: ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo, nella frazione Pollenzo la Banca dei Vini, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, di Monteu Roero, di Manta, di Roddi, Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo sono aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo Olivero, Casa Pellico e la Villa Belvedere. A Savigliano porte aperte al Museo Civico A. Olmo e alla Gipsoteca D. Calandra, a Vinadio al Forte Albertino. Scopri le strutture aperte questo fine settimana e i contatti per prenotare su: www.castelliaperti.it



A Monteu Roero oggi si possono visitare il castello, due mostre in due edifici storici e i crotin del centro storico. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/Bel-Monteu



A Barolo si può visitare il castello Falletti che ospita il Museo del Vino che riapre i battenti dal lunedì alla domenica. Consigliata la prenotazione. Si rinnova anche l’appuntamento con il WiMu delle Famiglie, che sarà oggi, domenica 11 luglio. È l’iniziativa dedicata ai più piccoli per scoprire gli allestimenti dell’avveniristico museo accompagnati da mamma e papà attraverso un gioco divertente nel pieno rispetto di tutte le normative anti contagio. Info: www.wimubarolo.it



A Murazzano alla domenica la torre medievale quadrata, simbolo del paese, è di nuovo visitabile. Si potrà salire fino ai 33 metri della sommità tutte le domeniche, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. il panorama che si può ammirare dalla torre è spettacolare.

Info: www.comune.murazzano.cn.it



Per il progetto dei “Sentieri dei Frescanti” questa domenica appuntamento con il gran Tour del Barocco: a Guarene con l’affascinante Chiesa della SS. Annunziata e Castagnito con la curiosa Chiesa di S. Bernardo da Chiaravalle, con apertura dalle 10.30 alle 18.30.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti



- A piedi nella Granda

L’Ecomuseo delle Rocche propone il Sentiero del Trifolao di Vezza d'Alba per non perdere la spettacolare fioritura dei fior di loto nel laghetto.

Nel mese di luglio e fino a metà agosto, il laghetto ricoperto da fior di loto in regione Valtesio a Vezza d'Alba è nel pieno della sua fioritura ed offre uno spettacolo di colori inconsueto.

Un angolo magico del Roero per gli amanti della flora e per chi va a caccia di scorci suggestivi.

Il laghetto si trova a metà del Sentiero del Trifolao, un percorso ad anello segnalato dall'Ecomuseo, con partenza in p.za San Martino nel borgo di sommità di Vezza d'Alba (presso il Municipio).

Il Sentiero è lungo circa 5,6 km, e trovate la scheda dettagliata (con la traccia GPX) qui:

www.ecomuseodellerocche.it/…/17/sentiero-del-trifolao

Il laghetto è una proprietà privata da visitare con il rispetto dell’ambiente.



Sempre nel Roero il Bosco Fatato è un'attrazione outdoor tutta da scoprire per grandi e piccini, e si trova nel Comune di Montaldo Roero, in un'area naturalistica a ridosso delle scenografiche Rocche. E un’area boschiva vera e propria, da raggiungere a piedi per rilassarsi ed ossigenarsi tra gli alberi e sotto le fronde di castagni secolari. Lungo il percorso, come in una caccia al tesoro, i bimbi si divertiranno a scovare le sculture in legno di gnomi ed animali selvatici realizzate dall'artista del legno Barba Brisiu, molte casette colorate per gli uccellini sugli alberi, una

Il Bosco Fatato è fruibile liberamente: si raggiunge a piedi (con scarpe adatte a terreni sterrati), partendo dal centro storico di Montaldo Roero, da piazza Viglione.

ci raccomandiamo un comportamento civile nel rispetto delle strutture presenti e degli alberi centenari. I libri messi a disposizione andranno rimessi a posto. A Montaldo Roero si può anche raggiungere il sito della torre cilindrica medievale che svetta sul paese, dove c'è una curata area panoramica. Altre info e raccomandazioni su: www.ecomuseodellerocche.it



Tutte le domeniche fino al 12 settembre, il Centro Studi Beppe Fenoglio esce all’aperto e si adegua alle norme anti-Covid19 organizzando una serie di passeggiate per raccontare lo scrittore albese nella sua città. L’iniziativa prende il via dalla sede dell’associazione in piazza Rossetti ad Alba e porterà i partecipanti nei luoghi simbolo della vita e della letteratura fenogliana. Saranno dieci tappe che permetteranno di scoprire i segreti dello scrittore, del partigiano e anche dell’uomo. L’escursione guidata e gratuita è a cura delle guide dell’associazione Turismo in Langa.

Info sul sito www.centrostudibeppefenoglio.it e www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio