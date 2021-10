Nati per leggere fa tappa in biblioteca a Chiusa Pesio

Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte, il sistema bibliotecario cuneese realizza una serie di letture-spettacolo legate al Progetto “Nati per Leggere Piemonte”, una di queste farà tappa presso il giardino della Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio per venerdì 23 luglio alle ore 16.30 .



“Ortone, il grano di polvere e l'uovo” è la lettura scelta, a cura di Noau - officina culturale.



Nella Giungla di Nullo, Ortone sente un grido d’aiuto provenire... da un granello di polvere. La voce arriva dalla piccolissima città di Chissà, abitata dai minuscoli Chi, con cui Ortone fa subito amicizia. Ma c’è chi crede che abbia perso il cervello e vuole dargli una bella lezione. Riusciranno i piccoli Chi a farsi sentire dal mondo di su, facendo il più gran baccano infernale?



Letture animate da musica, momenti sonori attivi e piccole animazioni partecipate. L'ascolto, la fiducia, guardarsi da un’altra prospettiva e la cura per gli altri, sono solo alcuni dei grandi temi che i libri del Dott. Seuss stimolano alla riflessione, con leggerezza.



La lettura si terrà all'aperto, i partecipanti saranno distanziati e verranno rispettate le norme anticovid 19. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni chiamare la Biblioteca al numero 0171/735514.