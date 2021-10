Il Lions Club Bra attiva le borse-lavoro delle Fontane SCS Onlus

Le Fontane SCS Onlus è una cooperativa sociale che si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Le Fontane ONLUS nasce nel 2019 dall’unione tra due realtà eterogenee, ma ugualmente impegnate e interessate a creare opportunità e percorsi di crescita sociale e lavorativa.



Da una parte Lunetica Soc. Coop Sociale ONLUS, impegnata da più di 10 anni in progetti di inclusione rivolti alle famiglie del territorio braidese, osservatorio privilegiato dei bisogni dei ragazzi, con particolare attenzione a coloro che sono più fragili. Dall’altra, Le Fontane, azienda specializzata nella commercializzazione di vini dal 1999.



Proprio dall’esperienza maturata nel corso degli anni, ci si è accorti di come, alla termine del percorso scolastico, i ragazzi entrassero nel mondo adulto e del lavoro spesso senza un supporto sufficiente a creare delle esperienze positive e includenti.



Da qui l’idea di provare a colmare questo gap, attraverso la creazione di un contesto lavorativo innovativo e dinamico che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di svantaggio. A Le Fontane, infatti, i ragazzi, affiancati da Educatori, Psicologi e personale non svantaggiato, seguono gli ordini dei vini dall’etichettamento al confezionamento, garantendo precisione, impegno ma soprattutto dedizione.



Grazie al prezioso contributo del Lions Club di Bra, sarà possibile attivare quest’anno alcune borse lavoro che daranno l’opportunità ad altri ragazzi di sperimentare dei percorsi lavorativi finalizzati a riacquistare motivazione, sicurezza, e competenze spendibili nella società e nel mondo del lavoro.



Per informazioni sui vini da acquistare e sui progetti attivati da Le Fontane SCS Onlus, vi invitiamo a consultare il sito www.lefontaneonlus.it, o a visionare le pagine social Facebook e Instagram.