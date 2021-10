Ciclismo: Campionati Italiani Giovanili su Strada, bronzo di Irene Cagnazzo a Chianciano Terme

Irene Cagnazzo brilla ai Campionati Italiani Giovanili su Strada conquistando un terzo posto nella categoria Allieve alle spalle di Federica Venturelli (GS Cicli Fiorin) e Valentina Zanzi (Pol. Fiumicinese Fiat Adriatica).

A Chianciano Terme, in provincia di Siena, la portacolori dell' Asd Alba Bra sfodera una grande prestazione e porta a casa un meritato bronzo al termine di una gara dura e complicata.

I dirigenti ASD Alba Bra: "Irene continua a sorprenderci ogni volta. Quando gli appuntamenti si fanno importanti, Irene diventa grandissima! Sempre umile, sempre silenziosa, sempre molto attenta alle indicazioni che riceve sia per gli allenamenti e sia per le gare. E poi, incredibilmente, sa trasformarsi in una grandissima atleta da competizione, e nel silenzio porta risultati che nessuno potrebbe mai immaginare! Siamo veramente soddisfatti di questa ragazza..."