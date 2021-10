L'arte di intrecciare vimini, giunghi e paglia al centro di un seminario del Comizio Agrario

L’arte di intrecciare vimini, giunchi, paglia ed altri materiali vegetali raccolti nei boschi piuttosto che lungo le bealere fa parte della cultura artigianale del mondo rurale. Un sapere che si tramandava di generazione in generazione soprattutto nel periodo invernale, quando vi erano meno lavori da svolgere nei campi. Anche oggi saper costruire dei cestini con le proprie mani è un’arte che affascina uomini e donne di ogni età.



Per questo motivo il Comizio Agrario organizza sabato 17 luglio dalle ore 15 alle ore 17,30 circa il seminario "Intrecciare nel Parco - Introduzione all’arte della cesteria". L’evento si terrà nel magnifico parco del Castello di Rocca de’ Baldi. All’ombra di alberi secolari, Piero Marabotto introdurrà i partecipanti all’arte della cesteria.



Il seminario si terrà quindi all’aperto (in caso di maltempo sotto il porticato) nel rispetto delle norme anti Covid 19.



Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto,

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì – tel. 0174.42114 (martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12). E-mail: seminari@comizioagrario.org