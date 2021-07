Presentato a Bra il nuovo libro di Nicola Brizio, “Michele antagonista”

Giovedì 8 luglio a Bra nel cortiletto di palazzo Mathis Nicola Brizio ha presentato il suo nuovo libro, “Michele antagonista”, volume che, edito da Leucotea, si fregia di una pregevole copertina opera di Andrea Yokurama.



Con quese pagine Brizio torna ai suoi lettori conducendoli nella vita di Michele Evani, autore misantropo e ipocondriaco impegnato in maniera maldestra nella ricerca di sé stesso e della propria dimensione, trascinandosi tra un’assistente alcolizzata, alcune ragazze belle quanto libertine e famelici produttori televisivi intenzionati a trasformare la sua ultima opera, “Le consuetudini”, in una sgangherata serie Tv.



A dialogare con Nicola Brizio, come già accaduto con la presentazione della sua opera d’esordio “Fame plastica” (2017) e il successivo “L’ossessione della forma” (2019), è stato il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo.