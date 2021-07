Castiglione Tinella, dieci telecamere per videosorvegliare il territorio

Sull’incrocio tra la strada provinciale che sale verso Mango e la strada di via Marini, è stato collocato sul territorio di Castiglione Tinella il terzo varco per la sorveglianza delle strade. Con questa nuova azione, facente parte del piano prestabilito e approvato dalla Prefettura, tutte le principali direttrici che portano al paese al centro della Valle Tinella sono ora sotto l’occhio vigile di telecamere ad alta definizione e con visione notturna.



Si conclude così un progetto molto importante, voluto dall’Amministrazione comunale per monitorare nel migliore dei modi gli ingressi sul territorio; i dispositivi utilizzati, di alta qualità e forniti dalla Tecno World di Cuneo, sono già stati utili in diversi casi di ricerca da parte delle forze dell’ordine e, insieme alle tre telecamere di contesto presenti ora in paese, rappresentano oggi un ottimo allestimento per la sorveglianza e per la sicurezza.



Un’altra telecamera è stata posizionata presso l’edificio della chiesa campestre di San Carlo, posta sul punto più alto del territorio comunale, luogo che offre un magnifico ed esteso panorama ai tanti visitatori che la raggiungono e che utilizzano gli arredi dell’area attrezzata.



Sul luogo, il Comune e la Parrocchia hanno deciso di allestire un punto di controllo collegato col centro di videosorveglianza comunale e monitorato dai Carabinieri.



L’attuale quadro di vigilanza però si arricchirà ulteriormente: è infatti prevista, nei prossimi mesi, l’installazione di altre due telecamere che sorveglieranno i due ingressi del cimitero, e un’altra che “coprirà” il peso pubblico, l’ingresso delle scuole e gran parte della centrale piazza XX Settembre.