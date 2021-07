Commercialisti e la crisi: dalla cassa professionale 1,3 milioni per i professionisti piemontesi

La Cassa Dottori Commercialisti (CDC), in un anno pesantemente impattato dall’emergenza pandemica, ha cercato di individuare gli strumenti più adeguati per supportare gli iscritti ed in particolare i giovani colleghi. In particolare, l’Ente di previdenza ha erogato 1,3 milioni di euro per supportare gli iscritti piemontesi nei loro bisogni di liquidità.



Di questi una parte è stata destinata alle iniziative di welfare attivate in fase emergenziale, come il contributo agli iscritti con uno studio professionale in affitto, per cui sono stati erogati oltre 80mila euro, o quello a supporto del finanziamento, con oltre 27mila euro di erogato. Questi e altri interventi emergono dal Reputational Report 2020 che verrà presentato nel corso del Forum in previdenza “Non c'è più il futuro di una volta - Disegnare e costruire il welfare di domani”, organizzato da Cassa Dottori Commercialisti e in programma il 14 luglio a Roma nella splendida cornice di Villa Miani.