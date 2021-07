Cuneo, manutenzione ordinaria all'ascensore inclinato: chiuso domani e mercoledì

Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 luglio l’ascensore inclinato di Cuneo sarà interessato da una manutenzione ordinaria sui quadri elettrici dell’impianto, che renderà necessaria un’interruzione del servizio.



Si coglie l’occasione per comunicare che i lavori di efficientamento energetico, promossi dal progetto europeo “Store4HUC” e iniziati nel mese di maggio, sono quasi giunti a compimento, sia per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico installato lungo la metà inferiore della via di corsa dell’ascensore, sia per ciò che concerne la costruzione del vano tecnico collocato in prossimità della stazione di monte, atto ad ospitare gli strumenti elettronici necessari al funzionamento del nuovo impianto.



Sono in corso alcune procedure autorizzative per l’approvvigionamento e lo stoccaggio di energia proveniente dai pannelli fotovoltaici ma si stima di completare anche questa fase entro la fine dell’estate.



Ci scusiamo per il disagio provocato e invitiamo a consultare il sito del progetto “Store4HUC” a questo link per maggiori informazioni.