Nelle piazze di Alba e Bra è tripudio tricolore. Caos e rumore, ma nessuno si fa male [FOTO E VIDEO]

Se quanto visto martedì scorso in piazza Galimberti a Cuneo, dopo la vittoria nella semifinale contro la Spagna, aveva creato qualche apprensione, il bilancio del festeggiamenti andati in scena ieri sera tra Alba e Bra per la storica vittoria azzurra agli Europei 2020 non ha fatto registrare note di particolare rilievo dal punto di vista dell’ordine pubblico.



Tante le persone, e soprattutto i più giovani, che nei due centri hanno preso parte a feste di piazza che hanno riportato alla mente, in tono ancora amplificato, quando già visto dopo le vittorie mondiali del 2006 e prima ancora del 1982.



Un fiume di persone che, a piedi o in auto (ma anche a bordo di diversi mezzi agricoli) hanno preso d’assalto i luoghi tradizionalmente deputati all'occasione: soprattutto piazza Michele Ferrero ad Alba e le vie del centro storico braidese, dove armati di tricolore e trombe – ma anche petardi e fuochi d’artificio, nel caso albese – sino a tarda notte sono stati protagonisti dello stesso rumoroso ritrovo che ha investito praticamente tutte le piazze d’Italia, senza fortunatamente le più gravi conseguenze registrate in città come Milano, dove si registrano 15 feriti, tre dei quali gravi, a Empoli (un accoltellato) o nel Casertano (anche un qui un ferito da arma da taglio).



Molto rumore e un’alta concentrazione di persone, ma nessun particolare incidente, intervento o infrazione viene al momento segnalata dalla capitale delle Langhe, con la sola eccezione di quattro sedie sparite dal dehors di un bar, sempre nella zona dell’ex piazza Savona. Un fatto per il quale i militari della locale Stazione Carabinieri stanno procedendo aiutati dai filmati della videosorveglianza esterna del locale.



Situazione grosso modo analoga nella vicina Bra, dove la Polizia Municipale ha affiancato i Carabinieri della locale Compagnia con un servizio di vigilanza potenziato per l’occasione e andato avanti sino a tarda notte, senza però che si siano registrate specifiche richieste d’intervento.



Una chiamata per una rissa ha invece interessato i Carabinieri della Stazione di Cortemilia, ma all’arrivo dei militari la situazione era tornata alla normalità.





LA FESTA IN PIAZZA FERRERO AD ALBA

Nota dolente ma comune a quanto visto sulle diverse piazze della Granda, lo scarsissimo ricorso dei presenti alle mascherine, il cui utilizzo sarebbe invece stato consigliato data l’alta concentrazione di persone ritrovatesi nello spazio di pochi metri. La speranza è ovviamente quella che un simile atteggiamento non possa avere ripercussioni su una ripresa dei contagi nelle prossime settimane.