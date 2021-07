Frabosa Soprana, la "torta di patate" dell'Alta Val Corsaglia riceve il riconoscimento De.Co

Le patate, appunto, erano il secondo ingrediente a base di tutta la cucina montana perché facili da coltivare, anche se richiedevano una buona dose di fatica: "Per l'asperità del terreno i campi per piantarli vicino a casa erano pochi e questo spingeva i montanari a ricorrere alle zone pianeggianti dei pascoli più alti" - spiegano da Frabosa Soprana - "Le patate così venivano piantate nelle Suřie di kasařaveia, della Grieřa e di Ciōmp seuři”, che potevano ospitare grandi coltivazioni".

La torta di patate era inoltre una delle pietanze preparate in occasione della festa patronale, quando il panettiere metteva a disposizione, con il versamento di una quota, il suo forno per cuocere non solo le rare torte dolci ma le più numerose torte di patate. Queste ultime, per essere riconosciute, venivano contrassegnate con simboli diversi (decori con i rebbi della forchetta, uso di fagioli, castagne ecc.)