Il Premio Gratitudine della Fondazione Ospedale all’artista albese Valerio Berruti

“Per aver sostenuto la Fondazione Ospedale Alba-Bra grazie alla sua arte e per aver saputo ispirare i singoli che hanno potuto contribuire al progetto Ambulatorio Medico Mobile: un abbraccio collettivo che ci ha fatto sentire tutti più vicini”.

Questa la motivazione con la quale la Fondazione Ospedale Alba Bra ha di deciso di assegnare l’edizione 2021 del suo annuale "Premio Gratitudine" all’artista Valerio Berruti, promotore de "L’abbraccio più forte", iniziativa benefica che nel marzo dello scorso anno, in piena pandemia, aveva consentito di raccogliere in pochi giorni fondi per oltre 260mila euro, coinvolgendo oltre 650 donatori da tutta Italia e anche dall’estero (Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera e Australia), per altrettanti disegni creati appositamente per l’occasione durante il lockdown.



Fondi che la onlus albese aveva poi destinato all’acquisto, quale loro principale destinazione, dell’ambulatorio mobile messo a servizio dell’Asl Cn2 per attività di tracciamento e come supporto alla campagna di vaccinazione tuttora in corso.



Il riconoscimento sarà una scultura stilizzata della parola "Thank You" realizzata da Gufram, azienda leader del design italiano dal 1966.



La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 19 luglio alle ore 18.30 presso il belvedere di Verduno (in caso di maltempo all’Ospedale Ferrero). L’evento è su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per partecipare occorre compilare il form presente a questo indirizzo .



Le precedenti edizioni del Premio erano andate al compianto compositore e musicista Ezio Bosso (2019), al notaio Vincenzo Toppino (2018), al professor Mauro Salizzoni (2017) e agli studenti del Liceo Scientifico "Cocito" di Alba (2016).