In biblioteca a Chiusa Pesio arriva l'Escape Room

La Biblioteca Civica "E. Alberione" di Chiusa di Pesio in collaborazione con l'associazione ludica White Rabbit propone una serata all'insegna dell'ingegno con la "CELTIC ESCAPE ROOM" venerdì 23 luglio dalle ore 19.30.



I giocatori si ritroveranno attraverso un viaggio nel tempo riporterà all'epoca dei Celti e tutto sarà circondato da un'atmosfera magica. I giocatori scopriranno però che i romani sono alle porte e stanno per organizzare l'ennesimo attacco alla civiltà celtica. Le speranze sono poche tranne una: la creazione di una pozione magica, la posizione del guerriero. Il Druido del villaggio ha però perso la memoria, toccherà ai giocatori preparare l'intruglio magico e permettere al villaggio di salvarsi.



Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 0171/735514 entro le ore 16.00 del 23 luglio. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di due persone ad un massimo di 5. L'esperienza ha un costo di 5 euro a persona e dura circa 30 minuti.