Italia Campione d’Europa: esplode la festa nelle strade di Bra per la notte più magica (Foto)

Ore 23:54 ed esplode la gioia per l’Italia campione d’Europa.

È finita con la lotteria dei rigori la finale contro l’Inghilterra, battuta 4-3 a domicilio nello stadio di Wembley, a Londra. 11 luglio che passa ancora alla storia dopo il mondiale di calcio conquistato 39 anni prima.

Azzurri ad esultare sul campo con la coppa e gli italiani nelle strade e nelle piazze per un carico di emozione incontenibile. Anche a Bra, dove l’entusiasmo è schizzato alle stelle per l’ultima notte, quella più magica.

Clacson, canti, trombette e cori da stadio in ogni via, anche di periferia, da casa in strada con grandi e piccini protagonisti di allegri caroselli in auto e felici di tornare ad abbracciarsi insieme. Tutti con il tricolore in mano, come ai tempi di Spagna ‘82 quando l’Italia salì sul tetto del mondo.