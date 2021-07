L'ITALIA E' CAMPIONE D'EUROPA: battuta l'Inghilterra a Wembley, la festa esplode anche nella nostra provincia [FOTOGALLERY E VIDEO]

Dopo 53 anni l’Italia è nuovamente campione d’Europa e anche la nostra provincia è in festa.

La Nazionale, al termine di un cammino straordinario, ha coronato il sogno di tutta Italia, battendo anche i padroni di casa dell’Inghilterra al termine dopo i calci di rigore.



E, proprio mentre il capitano Giorgio Chiellini sta alzando la coppa, tutta la provincia è esplosa insieme al resto d’Italia per festeggiare la vittoria che, un mese fa era difficilmente pronosticabile, tenuto anche conto degli avversari trovati dopo la vittoria nel girone.



In tutte le strade delle città nella nostra provincia è un’esplosione di tricolori, fumogeni e trombe, che hanno svegliato anche chi, magari, non è tifoso e non ha seguito la partita in televisione.



E’ stata comunque una grande serata di calcio e l’Italia torna così sul trono d’Europa dopo 53 anni, quando vinse a Roma contro l’allora Jugoslavia. Le ‘notti magiche’, quelle del 1990 (purtroppo strozzate dall’Argentina in semifinale) e del 2006 con la vittoria mondiale, sono tornate. Grazie Azzurri!

LA DIRETTA DA ALBA

I FESTEGGIAMENTI A CUNEO