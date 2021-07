Nuova segnaletica sulle strade di Castiglione Tinella, il "paese delle vigne scritte"

Sulle strade di Castiglione Tinella si stanno posizionando nuovi cartelli indicatori; in particolare, su tutti i punti di confine con i Comuni limitrofi, sulle diverse colline, comparirà la nuova indicazione "Castiglione Tinella", nel punto in cui si entra nel nostro territorio comunale.



Oltre a questo, i tre cartelli che indicano il nostro Comune sulle direttrici principali, che corrispondono alle strade provinciali, si sono arricchiti dell’indicazione "Il paese delle vigne scritte", che annuncia l’ingresso sul territorio che ospita il parco panoramico-letterario "Versi in Vigna".



E ancora, su alcune strade comunali si stanno posizionando cartelli che invitano a rispettare il limite di velocità di 30 km/h, oltre a dossi con la relativa segnaletica; la velocità sostenuta, che viene segnalata dai residenti su diversi tratti abitati del territorio, rappresenta un grave pericolo e il Comune sta valutando ognuno di questi casi, provvedendo ad azioni mirate a risolvere il problema.



All’ingresso del paese, sul lato di nord est, sulla strada che sale dalla Valle Tinella, è stato invece posizionato il nuovo cartello di benvenuto che segnala anche il territorio di produzione delle uve Moscato: un’azione sviluppata in seguito a un definito progetto del Consorzio di Tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti, che prevede ancora un allestimento sulla piccola rotatoria posta sull’incrocio tra via San Carlo e via Brosia. Il nuovo cartello è stato inaugurato insieme ai rappresentanti del Consorzio, in occasione di un incontro con i produttori che si è svolto pochi giorni fa.