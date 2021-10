71enne di Neive muore dopo esser stata investita da uno scooter a San Bartolomeo al Mare

Anna Maria Marengo, 71enne di Neive, è morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, vittima di un'incidente stradale verificatosi sabato mattina a San Bartolomeo al Mare.

L’anziana è stata travolta da uno scooter lungo l’Aurelia, al confine con Diano Marina. Si trovava in vacanza nel golfo dianese insieme ai familiari. Sabato scorso, poco dopo le 8 del mattino, mentre attraversava sulle strisce pedonali è stata investita dalla moto. Alla guida del mezzo a due ruote c’era un uomo, dipendente comunale di San Bartolomeo al Mare, che si stava recando a lavoro.

Soccorsa dai sanitari del 118 e dai militi della Croce d’Oro, a causa delle gravi ferite riportate, era stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso "Grifo" all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni, però sono via via peggiorate e ieri è morta.

In seguito al decesso per lo scooterista adesso, con ogni probabilità, arriva l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo. Sarà la Procura di Imperia a valutare con esattezza la dinamica dei fatti e soprattutto il grado di responsabilità.