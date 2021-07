Euro 2020, nottata di festeggiamenti a Cuneo: i controlli di municipale e carabinieri

Una notte di festeggiamenti quella appena passata, a coronare una delle pagine sportive più importanti vissute dalla nostra nazionale azzurra: la vittoria agli europei di calcio 2020. Festeggiamenti per lo più vissuti, stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine nella mattinata di oggi (lunedì 12 luglio), in modo sicuro e senza (esagerati) eccessi.



Polizia locale e carabinieri concordano: la nottata si è svolta senza il bisogno di alcun intervento particolarmente degno di nota da parte dei vari agenti in servizio. Sono stati effettuati alcuni controlli stradali sui tanti autoveicoli che, nelle ore successive alla conclusione della finale, hanno raggiunto il capoluogo.

La paura era tanta, visti gli eventi di martedì 6 luglio, dopo la vittoria della squadra azzurra in semifinale contro la Spagna. Ma anche, ovviamente, l'attenzione delle autorità.



Le tantissime fotografie e i video che hanno ritratto la nottata di festeggiamenti - QUI ne abbiamo realizzato una gallery - e che hanno raggiunto i social network hanno però portato a diversi commenti di disapprovazione; il più frequente ricorda il divieto di realizzare assembramenti, e lo spettro di un'impennata nei contagi a seguito proprio dei contatti avvenuti in serata.



La voglia di festeggiare, però, era davvero tanta ed era sacrosanto esprimerla. Specie per una vittoria che arriva dopo le grandi sofferenze - purtroppo, tra le più acute in tutto il mondo - vissute dal nostro paese proprio a causa della pandemia.