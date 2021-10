Festa azzurra a Saluzzo: Carabinieri e Polizia locale bloccano le vie del centro

Anche Saluzzo è stata travolta, ieri sera, dall’onda festosa per l’Italia campione d’Europa.

Nell’ex capitale del Marchesato, come di fatto nel resto della Granda, i festeggiamenti si erano già scatenati dopo la vittoria della semifinale contro la Spagna: nella tarda serata di martedì il centro cittadino era stato invaso da centinaia di persone e da molti veicoli, per i tradizionali caroselli.

Alla vigilia della finalissima, il sindaco della Città, Mauro Calderoni, aveva invocato “responsabilità e giudizio” nel caso di una vittoria della Nazionale.

Ieri sera, a monitorare la situazione e a garantire che tutto si svolgesse in modo corretto, c’era un significativo dispositivo di Forze dell’ordine. Le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Saluzzo, agli ordini del capitano Giuseppe Beltempo, insieme alle unità della Polizia locale, coordinate dal comandante Bruna Gerbaudo, hanno posto in essere una serie di controlli.

La presenza delle pattuglie, sin da prima dell’inizio della partita, ha con ogni probabilità avuto la funzione di deterrenza. Al triplice fischio finale, dopo il rigore di Saka parato da Donnarumma, la festa è esplosa, proprio come per la semifinale, con centinaia di persone che si sono riversate in strada. Bandiere tricolore, cori da stadio e, nella zona del Duomo, qualche gioco pirotecnico.

Le Forze dell’ordine, dopo attente valutazioni durante il monitoraggio della serata, hanno così deciso – nell’immediatezza – di bloccare al traffico le strade del centro città, diventato dunque una sorta di grande isola pedonale dove la gente ha potuto festeggiare in totale sicurezza. Non si registrano infatti incidenti.

Di pari passo, è stato eseguito un massiccio controllo della circolazione stradale, finalizzato al contrasto di quelle che vengono definite le condotte di guida pericolose: diversi giovani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Uno di questi è stato anche trovato in possesso di sostanze stupefacenti.