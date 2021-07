Alfio Bardolla: l’Italia riparte con gli eventi dal vivo

La formazione finanziaria riparte con gli eventi dal vivo. In particolare Alfio Bardolla rilancia il Wake Up Call che, dopo il grandissimo successo dell’edizione online dello scorso febbraio (che ha registrato la partecipazione di 5.000 iscritti collegati da 22 paesi nel mondo e 5 guest speaker di rilevanza internazionale), tornerà anche “dal Vivo” dal 17 al 19 settembre.

Dopo un anno e mezzo di rinunce, sforzi, solitudine, e tanta pazienza, Wake Up Call, il consolidato evento formativo organizzato da Alfio Bardolla Training Group Spa, giunto ormai alla 18esima edizione permetterà agli iscritti di poter scegliere se partecipare in modalità LiveStream oppure tornare in aula nella capitale della Riviera Romagnola, al Palacongressi di Rimini.

Certo non si potrà riempire il palazzetto con 5.000 persone, perchè ci sarà ancora la necessità di rispettare le giuste norme sul distanziamento, ma verrà data la possibilità a “solo” 500 persone dal vivo di poter imparare come raggiungere la Libertà Finanziaria, ossia come non dipendere più economicamente solo dal proprio stipendio, ma attivare altre fonti di reddito indipendenti tra loro.

Una condizione che mai come in questo periodo storico ed economico, caratterizzato da grande incertezza e instabilità, potrà essere utile per la ripartenza.

Tanti i prestigiosi relatori già confermati per l’evento di settembre: chiaramente Alfio Bardolla, fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. e autore di libri di successo, tra cui il nuovissimo bestseller “Il denaro logora chi non ce l’ha”, “I soldi fanno la felicità” e “First Class”; Robert Allen, padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi, Robert Kiyosaki, speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, e Giacomo Bruno, il primo editore a portare gli ebook in Italia nel 2002, autore di 27 bestseller sulla crescita personale.

“In vent’anni anni da coach finanziario e imprenditore ho ascoltato innumerevoli storie: storie reali, di persone reali, che sono partite da situazioni di difficoltà, spesso di disagio, oppure solo dal desiderio di passare più tempo con la propria famiglia, di garantire un futuro più sereno a sé e le migliori opportunità ai propri figli. La stragrande maggioranza di queste persone, una volta acquisiti i giusti strumenti, è riuscita a ottenere risultati concreti e a muovere passi importanti verso la libertà finanziaria” ha dichiarato Alfio Bardolla, e continua “L’educazione finanziaria non è una disciplina per soli addetti ai lavori, ma un set di conoscenze alla portata di tutti. Conoscenze speciali, perché fonte di opportunità. Naturalmente servono anche impegno e costanza, ma tutti possono migliorare la propria situazione finanziaria. E, di conseguenza, cominciare a vivere la vita dei propri sogni”.

Ancora una volta il Wake Up Call sarà un evento di rilevanza internazionale, un intenso corso della durata di tre giorni in grado di spiegare concretamente quali sono le tecniche per costruire la propria Libertà Finanziaria, intesa come la capacità di mantenere inalterato il proprio stile di vita, senza dover necessariamente lavorare 8 ore al giorno, grazie a entrate automatiche costruite su quattro asset: Trading, Immobili, Internet e Business.

L’evento si svolgerà quindi con una duplice modalità, dal Vivo a Rimini e LiveStream, consentendo quindi a tutti i partecipanti di essere connessi alla diretta live, anche comodamente da casa propria ma con la sensazione di essere in prima fila.