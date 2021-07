Come creare storie animate su Instagram

Body

Se apri un account di Instagram che vuoi soprattutto a livello di branding far funzionare, è necessario che questo account sia curato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che devi pubblicare con regolarità, ma devi mettere anche contenuti interessanti e coerenti sempre con il tuo messaggio. Dalle animazioni alle storie di Instagram sono una delle tendenze da utilizzare in questo momento.

Fortunatamente per crearle ci sono differenti applicazioni cheti permettono di avere dei risultati soddisfacenti anche se non sei particolarmente avvezzo al mondo della progettazione o della creazione grafica.

La prima domanda da porsi è per quale motivo bisogna creare storie di Instagram che abbiano animazioni. Questa è la nuova frontiera che, si è analizzato, riesce a cogliere l'attenzione del pubblico, in maniera molto più efficace. Bisogna affermare che il pubblico è attirato da cose che possono essere vistose o comunque commoventi o, in ogni caso, di effetto.

Devi quindi puntare a creare qualcosa di questo genere, che catturi l'attenzione e rimanga nella testa di chi ti guarda. Quindi oltre agli Instagram post, non farti scappare questa opportunità per il tuo account.

Non potrai fare a meno di queste app

Per creare qualcosa di simpatico e accattivante serve una mano. Ci sono infatti oggi giorno delle applicazioni che possono esserti utili e che puoi utilizzare, pur non essendo un grande smanettone e un esperto.

Proviamo a vederle insieme. Ricorda che una applicazione ha una parte free, che ha ovviamente permette delle azioni limitate e una parte premium. Considera la parte premium solo e solamente se hai effettivamente un interesse e un riscontro nel pagare un abbonamento.

Sparks

Entriamo nel mondo di Adobe e con questo stiamo andando a una qualità molto alta sia a livello grafico, che a livello di video editing. È un'applicazione che comunque è disponibile sia perla versione iOS che in caso tu avessi Android. La puoi scaricare gratuitamente e riesce a farti realizzare dei progetti grafici di sicuro interesse in pochi passaggi. Troverai in particolare, nella sezione animazione, una serie di modelli da cui puoi partire utilizzandoli sia per Facebook che sia su Instagram. Aggiungi le immagini, i loghi e i testi che più preferisci. Ricordati solo sempre di essere molto coerente su tutti i social, anche se ognuno ha il suo metodo comunicativo.

VSCO

Originariamente era semplicemente un'app di foto, ma la sua evoluzione permette ora di creare delle animazioni di storie Instagram molto interessanti, grazie anche all'utilizzo di filtri, che sono molto gettonati fra gli influencer. Per dirti quanto è diventata famosa tra chi la usa frequentemente, pensa al fatto che sia nato anche un Visco style, utilizzato soprattutto dal pubblico femminile su Instagram. Di contro le sue funzionalità gratis non sono tantissime, ma puoi avere 7 giorni di prova per valutare se vale la pena spendere circa 22 € all'anno per avere una versione premium, dove hai molte funzioni e molte varianti.

Mojo

Anche questa è un'App decisamente molto gettonata. Non ti richiede neanche la registrazione per poterla utilizzare e la prima volta che ti ci trovi dentro, vedrai come è semplice la sua interfaccia. Avrai a disposizione numerosi modelli animati, che riuscirai a prendere grazie anche alla divisione in categorie, che risulta facile e intuitiva. Ogni modello è personalizzabile con foto personali e contesti a tua scelta. Esiste ovviamente anche la versione Premium il cui costo annuale è di circa 40 €.

ImgPlay

Se invece vuoi una app premium che però non ti sveni con i costi, sicuramente Imgplay è una soluzione interessante, visto che l'abbonamento è di 5,49 €. Effettivamente la versione free ha ben poche possibilità visto che, sostanzialmente, avrai delle gif animate o dei meme con il marchio impresso della società. Invece nella versione premium, sei assolutamente libero. Puoi utilizzare tutte le tue foto quelle che hai o quelle che scatterai con dei risultati sicuramente stupefacenti.

Come creare storie che piacciono

Solitamente partire dalle indicazioni dei vari modelli e template progettati in queste app è sicuramente più facile, proprio perché sono stati già studiati con l'intento di attirare l'attenzione del pubblico. Devi solo capire quale possa essere il modello più adatto a te e al messaggio che vuoi dare. Comunque continua ad utilizzare modelli simili per non fare una cosa diversa ogni volta. Attenzione non stiamo dicendo che le tue storie devono essere tutte uguali, ma che abbiano un filo di continuità logica per creare comunque uno story telling. Anche nelle animazioni, infatti, una continuità di elementi ricorrenti, possono sicuramente darti una riconoscibilità maggiore.

Se poi sei una persona con iniziativa, puoi partire da uno qualsiasi di questi modelli e metterci molto del tuo, per cui in realtà anche se partirai da qualcosa di dato, sarà solo un aiuto per creare qualcosa di nuovo e unico per il tuo pubblico. Farsi distinguere oggigiorno è un gioco da ragazzi, grazie ad applicazioni che riescono a fare il lavoro per te e a facilitarti la vita non poco.

Il bello di utilizzare un'applicazione che ti permette di creare queste animazioni è che sembra di avere seduto di fianco un esperto, che ti suggerisca come fare, pur lasciandoti esprimere la tua creatività. In ogni caso, prima di cominciare, dai sempre una sbirciata che cosa c'è in rete e fatti un'idea: dopodiché tocca a te e spazio a tutto quello che ti viene in mente.