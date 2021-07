Fai Cisl primo sindacato alle elezioni Rsu in quattro aziende alimentari della Granda

La Fai Cisl, federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, si afferma con importanti risultati in quattro importanti aziende dell’industria alimentare in provincia di Cuneo. Si conferma la sigla più votata e si consolida quale primo sindacato alla Fontanafredda di Serralunga d’Alba, alla Davide Campari N.V. di Canale, alla Diageo di Santa Vittoria d’Alba e infine alla Fonte della Vita di Trinità.



In Fontanafredda, dove ha votato il 76% degli aventi diritto, pari a 86 lavoratori e lavoratrici, la Fai si è aggiudicata la totalità degli eleggibili eleggendo ben 4 rappresentanze sindacali unitarie (Rsu): Stefano Fabbri, Leonardo Martino, Bruno Venturini e Rosanna Vivaldo.



Molto positivo anche il risultato di Davide Campari N.V., marchio storico nel settore degli "spirits". anche in questo caso la Fai Cisl ha ottenuto 60 voti a fronte di 91 validi, eleggendo due candidati su tre: si tratta di Gian Michele Morello e Marco Risso.



Successo anche in Diageo Spa, dove la federazione della Cisl ottiene quattro Rsu sui nove disponibili. Gli eletti sono Maria Giovanna Griseri, Livio Gallarato, Francesco Quaranta e Maurizio Belardo.



Infine, in Fonte della Vita Srl la Fai registra un risultato storico ottenendo l’81% dei voti, eleggendo Anna Monia Castellino, unica Rsu di stabilimento.



“Sono state elezioni molto sofferte e impegnative, soprattutto per le difficoltà di comunicazione causate dall’emergenza sanitaria in corso e dalla mancanza di contatto diretto con i lavoratori – dichiara Antonio Bastardi, segretario generale Fai Cisl Cuneo –. I nostri delegati in azienda hanno fatto un grande lavoro di ascolto e mediazione, evidentemente premiato dai lavoratori. Esprimo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a tutte le Rsu elette e un ringraziamento a chi si è candidato con grande disponibilità e senso di servizio. Sono risultati frutto di un grande lavoro di squadra”.



Congratulazioni arrivano anche dal segretario generale Onofrio Rota: “Il periodo che ha preceduto queste tornate elettorali ha reso tutto molto complesso, chiedendo a delegati e candidati un grande sforzo per poter comprendere fino in fondo i bisogni dei lavoratori. Sono certo che tutti sapremo fare tesoro di questa esperienza, per essere pronti a nuove sfide e modalità di rappresentanza sempre più innovative ed efficaci. Grazie e buon lavoro a tutti gli eletti”.