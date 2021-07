Perché installare una sauna in casa

L’installazione di una sauna tra le mura domestiche è qualcosa non molto comune tra le famiglie: la sua collocazione in casa, però, ti farà stare sicuramente meglio.

Quale tipo di sauna installare in casa?

Un angolo di relax in casa piace sicuramente a tutti ed avere la sauna tra le mura domestiche potrebbe sicuramente essere un tuo piccolo lusso. Se stai pensando che le saune da mettere in casa sono complicati per l’installazione, in realtà non è così.

La cabina dentro alla quale potrai chiuderti per fare un bagno di calore solitamente è fatta di legno e al suo interno ospita una piccola stufa, dove è possibile poggiare le pietre laviche per creare il giusto grado di umidità. All’interno della stessa sauna, difatti, si possono toccare temperature molto alte: si parla anche di 90°C per un bagno non superiore ai 10-15 minuti.

Ricorda che una cabina sauna per la casa non deve per forza essere molto grande: infatti, esistono anche dei modelli che sono pensati per ospitare esclusivamente una persona al suo interno. Le dimensioni sono quelle di un ascensore circa o di un grosso armadio! Per quanto concerne l’installazione, inoltre, è necessario solamente il collegamento elettrico: in tal caso, però, lo stesso dovrà esser consono per via della potenza da collegare ad essa.

Quanto costa installare una sauna tra le mura di casa?

Passiamo ora ad un altro aspetto assai importante per l’installazione di una sauna domestica, cioè il costo. Per la sauna in casa è necessario investire del denaro: naturalmente, come potrai ben immaginare questa cabina del calore non è proprio qualcosa che hanno davvero tutti nella propria abitazione. Alcune delle proposte sul mercato sono facili da assemblare e il costo è intorno ai 1000 euro circa, mentre per modelli decisamente più equipaggiati e lussuosi si parla di una lievitazione dei costi decisamente importante.

Nel complesso, però, se ti accontenti di un modello base – quindi senza chissà qualche accessori – potrai comunque ottimizzare il tuo grande bagno, creando anche un piccolo angolo dedicato per l’appunto alla sauna casalinga. Non dimenticare, però, che la scelta della cabina potrà anche influire sul costo che dovrai affrontare per la corrente, giacché in base alle dimensioni che sceglierai dovrai investire più o meno denaro.

I benefici della sauna

Se ti stai chiedendo quali possono essere i benefici sulla nostra salute, derivanti dall’uso della sauna, te ne illustreremo alcuni. Iniziamo dicendo che l’utilizzo della sauna casalinga è davvero molto rilassante: difatti, è un modo perfetto per eliminare lo stress accumulato e rigenerare anche i nostri muscoli. Se soffri di contratture, inoltre, potrai notare come il calore ti darà una sferzata di energia e ti farà sentire subito più in forma.

Attraverso la sudorazione che si genera stando all’interno della cabina, peraltro, riuscirai anche ad eliminare tutte le tossine e favorisce, di conseguenza, anche la pulizia della pelle.

In questo modo, il calore va anche a stimolare i vasi sanguigni, ma attenzione che la sauna non è assolutamente suggerita per chi soffre di malattie cardiopatiche! Nel complesso, però, suggeriamo una seduta all’interno della cabina sauna a tutte quelle persone sane che sono alla ricerca di un po’ di riposo e che desiderano distendersi dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Una volta fatta una seduta di calore, ti suggeriamo di rinfrescarti con una doccia fredda: in questo modo, i pori ed i vasi sanguigni torneranno nuovamente a restringersi, così da sentirti nuovamente come prima in forma.

Non ti resta che scegliere il modello di sauna domestica che fa di più al caso tuo, affidandoti ad un professionista che rivende proprio questa tipologia di prodotti per arricchire la propria dimora.