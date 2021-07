Trascorrere delle splendide ed indimenticabili vacanze estive

È arrivata la bella e calda stagione e, con essa, cresce la voglia di partire per le ferie: vediamo insieme quali possono essere le mete più interessanti per regalarti una parentesi di relax e divertimento.

Tornare a godersi un po' di relax dopo tanto stress

Archiviata finalmente la lunga parentesi di restrizioni imposte dal covid durante la stagione fredda, l’estate sta portando con sé una voglia irrefrenabile di tornare a vivere le nostre giornate. Chi non ha ancora prenotato le ferie, probabilmente, starà dando un’occhiata a qualche offerta last minute (o, addirittura, second) per trovare magari i villaggi turistici nelle migliori località nei quali trascorrere un piacevole soggiorno.

Tra le tante opzioni che si possono prendere in considerazione per le vacanze estive 2021, indubbiamente, queste strutture possono offrire delle garanzie in più a chi voglia rilassarsi in tutta tranquillità. L’adozione del green pass da parte di parecchie accomodation, come del resto, altre misure che in un qualche modo incidono sulla flessibilità e libertà negli spostamenti, rendono queste soluzioni per il soggiorno molto ambite. D’altro canto, una volta raggiunti, i villaggi mettono solitamente a disposizione tutto ciò che potrebbe servire per godersi delle giornate spensierate. Oltre al pernottamento, infatti, è possibile approfittare anche della ristorazione o, ancora, dell’offerta di divertimento e intrattenimento (talvolta anche con animazione), nonché di strutture per dedicarsi alla pratica di molteplici sport.

A seconda della formula prescelta, poi, queste strutture ricettive garantiscono la possibilità di organizzare in modo più o meno personalizzato che cosa andare a svolgere durante il soggiorno. L’alternativa a questo modello di vacanza, per i più sognatori e girovaghi, è quella di scoprire lo Stivale muovendosi da una regione all’altra…

Scoprire l’Italia e le sue tante località di villeggiatura

Il nostro paese, del resto, è una delle mete più gettonate non solo dai nostri connazionali, bensì, pure da molti turisti stranieri in cerca di una destinazione perfetta per rilassarsi. Tra i punti di forza che offre, c’è sicuramente quello di una situazione epidemiologica ben sotto controllo, rispetto a tante altre nazioni che sono in preda a recrudescenze del coronavirus.

Questo aspetto permette quindi di muoversi in completa libertà nel territorio nazionale, magari concedendosi un bel tour da costa a costa, scoprendo gli angoli incantevoli del Bel Paese. Partendo dall’alto litorale adriatico, infatti, è possibile attraversare regioni dalle peculiarità straordinarie come il Friuli, il Veneto, la Romagna, le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Spingendosi oltre, sul versante ionico, si possono attraversare anche la Basilicata e la Calabria, per giungere poi sul litorale tirrenico ed avventurandosi per la Campania, il Lazio, la Toscana e, infine, la Liguria.

Sono ben ottomila i chilometri di costa del nostro paese che possono regalare emozionanti scenari. Alcune regioni, poi, offrono un connubio perfetto tra “mare e monti”, come nel caso della Calabria, della Campania e della Liguria, dove perle come Tropea, la Costiera Amalfitana o le Cinque Terre creano dei contrasti paesaggistici unici.

Un’estate di divertimento a prova di covid

L’idea di un tour nel nostro paese, magari in sella ad una moto o in camper, è indubbiamente la migliore delle soluzioni per vivere un’estate divertente senza preoccuparsi troppo di aspetti burocratici come quelli che riguardano il green pass.

A patto che le regioni del nostro paese rimangano infatti in “zona bianca”, la libertà di movimento è consentita da una meta all’altra, potendo anche scegliere in modo flessibile le singole località da visitare. Un modo sicuramente originale e piacevole per lasciarci alle spalle tutto lo stress e le preoccupazioni che, da ormai un anno e mezzo, caratterizzano questa nuova normalità quotidiana.

Se ancora non avete pianificato nulla per le vostre prossime ferie ed avete tanta voglia di vivere qualcosa di diverso, valutate anche l’opzione del tour in Italia: è un’occasione unica per scoprire vere e proprie perle del nostro paese!