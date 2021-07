Tutto quello che devi sapere sugli omega 3

Gli omega 3 o acidi grassi omega 3 sono un tipo di grasso polinsaturo ritenuto fondamentale giacché il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli in grande quantità.

Il ruolo degli omega 3 per la nostra salute

Come abbiamo appena accennato, gli omega 3 svolgono una funziona importante per il nostro organismo: proprio per questo abbiamo deciso di farti sapere a cosa serve l’omega 3 , giacché da poter capire meglio il ruolo di questo grasso nel nostro corpo.

Le funzioni di questi elementi nel nostro organismo sono molteplici: ad esempio, sono importanti per la fluidità delle membrane biologiche, ma anche per la regolazione del colesterolo. Grazie a loro è possibile ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, portando di conseguenza ad un’ottima salute a livello cardiovascolare. Non dimenticare, peraltro, che gli omega 3 hanno un ruolo assai importante per allontanare malattie coronariche, trombosi, arteriosclerosi e ipertensione.

Queste sostanze, perciò, rafforzano il nostro corpo, specie se sono assunti quotidianamente. Proprio per questo è fondamentale avere un’alimentazione varia, da cui poter prendere anche questi nutrimenti, e nel caso integrare gli omega tre selezionando degli ottimi integratori.

I benefici degli omega 3 sulla pelle, capelli e unghie

Oltre ad averti elencato i benefici sulla salute del nostro organismo, ci teniamo a sottolineare che gli omega 3 sono importanti anche per la salute della pelle, capelli ed unghie. Gli omega 3, così come gli omega 6, sono importanti per la pelle giacché aiutano a mantenere la funzione di barriera e prevenire la secchezza. Pensa che gli acidi grassi sono perfetti pure per prevenire l’acne e ritardare l’invecchiamento della cute. Impostando una dieta ricca di omega 3 potremmo pure proteggerci adeguatamente dai raggi solari, riducendo la possibilità di incorrere in eritemi e fastidiose scottature. Gli omega 3, inoltre, sono interessanti anche per la salute dei capelli e delle unghie: pensa, difatti, che possono mantenere il cuoio capelluto idratato e prevenire la caduta dei capelli. Questi nutrienti, difatti, rendono il capello più forte, arricchendolo anche di cheratinociti che sono utili proprio per la struttura del capello e delle unghie.

Perché è importante prendere gli omega 3

Assumere il giusto quantitativo di omega 3 è importante per la salute di grandi e piccini: ricorda, difatti, che nei bambini aiutata la crescita e lo sviluppo, migliorando pure la capacità di apprendimento negli anziani. Quest’ultimi, peraltro, possono anche contrastare anche l’osteoporosi e l’invecchiamento, proteggendo la mente dal consueto declino cognitivo e dalla demenza senile.

La dose giornaliera di omega 3 per un adulto sano è di 250 mg, mentre stando agli studi dichiarati dall’American Heart Association, la dose per un adulto che ha avuto un attacco cardiaco è decisamente superiore: si parlare addirittura di 900 mg al dì. Se ti stai chiedendo quali sono gli alimenti che possono aiutarti ad assumere la giusta dose di omega 3, te ne indichiamo alcuni: il pesce azzurro ne è davvero molto ricco, ma anche il salmone e il tonno (che però vanno consumati con meno frequenza rispetto ai primi). Trovi anche omega 3 nelle noci, nel germe di avena e nell’olio di lino.

Il nostro suggerimento è di avere un menù settimanale misto, così da poter assumere non solo gli omega 3, ma anche tutti i nutrimenti utili al tuo organismo. Nel caso, poi, potrai anche integrare gli acidi grassi attraverso l’uso di specifici integratori che ti saranno suggeriti dal medico.

Ora che conosci qualcosa in più circa l’uso degli omega 3, sei pronto per organizzare al meglio la tua alimentazione ricca di acidi grassi omega 3.