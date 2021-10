Alba: Circonomia lancia il primo Green Music Contest

Colline e vigneti che si alternano a castelli e borghi storici: questo è il paesaggio che si propone allo sguardo dei curiosi che visitano le Langhe, lo scenario di Circonomia Green Music Contest, kermesse musicale che si svolgerà con l’intento di coniugare musica e ambiente portando l’arte delle sette note negli impareggiabili paesaggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.



I riflettori si riaccendono sulla musica live, premiando i giovani talenti, solisti e gruppi strumentali sensibili alle tematiche ambientali. I concorrenti parteciperanno ad un avvincente contest che avrà il suo epilogo in uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici delle Langhe, Novello.



Il contest sarà strutturato in tre fasi:

- FASE 1, Iscrizione: per partecipare basterà iscriversisulla piattaforma del Circonomia Green Music Contest, caricando il proprio brano entro le ore 18 del 27 agosto prossimo

- FASE 2, Semifinale Home Edition: i brani selezionati saranno condivisi sui canali social (Facebook, YouTube, Spotify e Instagram) del Circonomia Green Music Contest e saranno votati dalle giurie e dal pubblico

- FASE 3, Finalissima Live: i finalisti selezionati si esibiranno sul palco a Novello nell’evento in programma sabato 18 settembre



Convinti che la musica debba esprimersi liberamente, il contest prevede la partecipazione gratuitae nessun limite di genere musicale o di età. I premi per i vincitori sarannoresi noti insieme ai nomi che comporranno le giuriedi qualità. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, visitate il sito ufficiale del contest.