Bra, torna Artico Festival: sul palco Generic Animal

Sabato 17 luglio torna l’appuntamento con Artico Festival ai Giardini della Rocca di Bra. La serata è dedicata alla prima data piemontese del tour di Generic Animal, accompagnato dalla sua band. Apprezzato per la sua versatilità e le sue doti cantautoriali, che gli sono valse svariate collaborazioni, tra cui quella con Massimo Pericolo, Franco 126 e Mecna, Generic Animal è una delle voci più amate dell’indie italiano.



Generic Animal, al secolo Luca Galizia, è nato nel 1995 e nel 2018 ha esordito con il suo primo disco omonimo. Il 2021 ha segnato per lui la pubblicazione di un nuovo singolo Lifevest, in esclusiva per Colors Studios, e l’avvio dei lavori per il suo quarto album.



I biglietti per il concerto saranno disponibili nella serata di sabato in cassa e sono in prevendita tramite DICE: https://link.dice.fm/R63RTaH7qgb.



La rassegna si chiude venerdì 30 luglio con Margherita Vicario (data sold out): cantante e attrice, è un talento in ogni campo artistico. Dopo svariati singoli di successo, nel 2021 è uscito il suo nuovo album Bingo. Ad Artico porterà tutta l’energia della sua musica in band.



I primi tre appuntamenti con Artico Festival si sono tenuti lo scorso 17, 25 e 27 giugno, rispettivamente con protagonisti Bianco, Edoardo Ferrario e Luca Ravenna di Cachemire Podcast e Iosonouncane, registrando per ciascuna data il tutto esaurito.



Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra.