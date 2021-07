Cuneo, domani la presentazione di "Mirabilia Light - The times they are a-changin'"

Si terrà domani, martedì 13 luglio, alle 17 all'Open Baladin di Cuneo la presentazione della nuova edizione di Mirabilia, "Mirabilia Light - The times they are a-changin'".

Una 15^ edizione che si proporrà con formula itinerante e partirà da Chieri il 1° agosto per poi arrivare in provincia di Cuneo, nei territori di Alba e Busca, rispettivamente nei giorni dal 5 al 9 agosto e dal 25 al 29 agosto.

Il clou del festival si terrà proprio a Cuneo dal 31 agosto al 5 settembre, dove avranno luogo oltre 60 eventi in cortili, palazzi, giardini, parchi, piazze e chapiteaux. Mirabilia Light si concluderà a Savigliano l'11 settembre, al Museo Ferroviario.