Cuneo: l'orchestra Bartolomeo Bruni e Jazz Phoebus Quartet all'Arena Estiva

Imperdibile evento musicale giovedì 15 luglio alle ore 21 nell’Arena estiva di Piazza della Costituzione di Cuneo.



Gli archi dell’Orchestra Bartolomeo Bruni e il Jazz Phoebus Quartet presentano una coinvolgente rassegna delle più belle canzoni italiane del Novecento. In programma, oltre a Parlami d’amore Mariù, Ba-ba-baciami, Come mi vuoi, Non gioco più, Senza fine, Vedrai vedrai, Almeno tu nell’universo figurano Children eyes e Tema di Nanà, due canzoni di Alberto Mandarini, arrangiatore di tutte le composizioni, solista di tromba e flicorno nonché direttore d’orchestra.



Alberto Mandarini e gli altri componenti del complesso jazz (Fabrizio Trullu al pianoforte, Francesco D’Auria alla batteria, Stefano Profeta al contrabbasso) sono artisti conosciuti a livello internazionale, per la qualità delle collaborazioni artistiche, le tournées in tutto il mondo, le incisioni discografiche e le trasmissioni radiofoniche e televisive.



Il concerto, organizzato dall’Orchestra Bruni in collaborazione col Comune di Cuneo ed il sostegno della Fondazione CRC, si terrà nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19.



Vendita all’entrata dell’Arena dalle ore 20.15. Prevendita dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30 presso Compagnia del Melarancio, in Piazzetta del Teatro 1, Cuneo (tel 0171 699971)