Il Csi di Cuneo lancia la stagione 2021/22, si riparte dopo la pandemia

Quote di affiliazione di venti euro per le società e tessere individuali scontate per chi si affilia entro il 31 dicembre, ma anche due nuove categorie sportive per gli appassionati della pallavolo: allievi mista e top junior mista, entrambe nella formula arbitrata.

Il Csi di Cuneo si appresta a ripartire dopo i mesi difficili dovuti alla pandemia. Dal 31 agosto sarà infatti possibile iscriversi ai campionati proposti dal comitato cuneese.

Nel mese di settembre sono chiamati ad iscriversi gli atleti che intendono partecipare ai campionati di calcio 5 Open maschile (scadenza 14 settembre) e femminile (23 settembre), calcio 7 (14 settembre) e calcio 11 (18 settembre) nelle diverse categorie e fasce di età. Rispettivamente 5 ottobre e 7 ottobre il termine iscrizione per i tornei di pallavolo e pallacanestro.

Più tempo per minibasket (scadenza 4 novembre), minivolley (2 dicembre) e calcio a 5 indoor (2 dicembre). Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede Csi (via E.Filiberto 6) di Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione.

Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2020/21 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2021/22 senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata.

Per maggiori informazioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2021/22 sul sito internet www.csicuneo.it.