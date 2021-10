La Lpm Bam Mondovì pensa in grande...ed intanto si iscrive in A2; la presidente Fissolo: "società più strutturata e solida" (VIDEO)

Alzare l'asticella della qualità! E' questo uno degli obiettivi primari della Lpm Bam Mondovì, che sta dotando la società di un organigramma più capillare e solido. Una crescita quasi necessaria per chi, come "il Puma", ha l'ambizione di proseguire il proprio cammino di crescita. In questi giorni, inoltre, la Lpm ha presentato tutta la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di serie A2.

Il termine per presentare la domanda scade domani alle 12, ma la società della presidente Alessandra Fissolo ha già adempiuto da alcuni giorni a tutte le incombenze burocratiche richieste. Lpm, dunque, che vuole entusiasmare in campo, ma che nel contempo vuole dimostrare di disporre di una struttura societaria sempre più solida ed organizzata. Ecco l'intervista rilasciata ai nostri microfoni dalla presidente Fissolo: