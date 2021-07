Racconigi Cycling Team: Matilde Ceriello in top ten sulle strade di Massa Finalese

Un'altra buona prestazione di squadra per il Racconigi Cycling Team nella seconda edizione del “Gran Premio Sinergas S.P.A. San Felice 1893 Banca Popolare”, gara riservata alla categoria donne junior andata in scena nel cuore di Massa Finalese, in provincia di Modena.

La formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, diretta in ammiraglia dal tecnico Roberto De Filippo, ha colto una decima piazza con la lombarda Matilde Ceriello, reduce dal podio sfiorato al recente “Campionato Italiano Donne Junior” di Darfo Boario Terme (BS). 85,4 i chilometri totali di gara, quasi totalmente pianeggianti, spalmati su due distinti circuiti cittadini: il primo, lungo 9600 metri, è stato affrontato per otto volte, mentre il secondo, lungo 4300 metri, per due volte.

La talentuosa atleta di Lissone (MB) è stata lesta ad inserirsi nella fuga decisiva di giornata, nata poco dopo metà corsa grazie all'azione ben orchestrata da un drappello ben assortito composto da una decina di atlete. Poco dopo il triangolo rosso dell'ultimo chilometro la forte atleta del Racconigi Cycling Team ha cercato di sorprendere le avversarie, ma il tentativo di allungo solitario è stato annullato dalle agguerrite rivali qualche centinaia di metri più tardi.

Unica nota negativa della giornata è stata la caduta della brianzola Valentina Basilico, che fortunatamente è riuscita a portare a termine la prova senza conseguenze particolarmente rilevanti.

ORDINE D'ARRIVO “GRAN PREMIO SINERGAS S.P.A. SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

1) Contarin Elena (Breganze Millenium) Km 85,4 in 2h06'51'' alla media di 40,394 Km/h

2) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink)

3) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Bertolini Matilde (Valcar - Travel & Service)

5) Dalla Valle Sara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

6) Valtulini Elisa (SCV Bike Cadorago)

7) Malucelli Sara (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

8) Caudera Beatrice (GS Gauss)

9) Pepoli Sara (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

10) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)