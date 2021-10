Cuneo: La Boa porta il Kamishibai in città

Il progetto LA BOA, come ha già fatto a Natale portando allegria e musica nei cortili di alcuni palazzi, anche in queste settimane più calde, vuole invitare nuovamente i cittadini tutti, dai più piccoli ai più grandi, a stare insieme e raccontarsi in una maniera diversa. Il pulmino rosso di Cultura in Movimento dalle Langhe arriverà a Cuneo e animerà con le sue storie tre giardini della città a partire dal 16 luglio.



Il pulmino rosso porterà storie nei quartieri della BOA con il metodo Kamishibai, traducibile come "spettacolo teatrale di carta", una forma di narrazione che ha avuto origine in Giappone.



Bimbi, ragazzi, famiglie, tutti…venite a raccontare e ascoltare le storie con noi!

- venerdì 16 luglio h 15.30-17.30: quartiere San Paolo, giardini del Centro Commerciale

- lunedì 19 luglio h 16.30-18.30: quartiere Gramsci, piazza II Reggimento Alpini

- mercoledì 21 luglio h 16.30-18.30: quartiere Cuneo Centro, spazio verde vicino a ex Feas parco della resistenza



L'attività è ad ingresso libero e verrà svolta nel rispetto delle normative anti Covid 19.



L’iniziativa si inserisce nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione. La.B.O.A. è un progetto di sviluppo di comunità che lavora su tre aree della Città di Cuneo e che si propone di favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni per rigenerare i legami sociali e gli spazi urbani e per sentirsi parte di una comunità.



Le tre aree coinvolte comprendono i quartieri di Cuneo Centro, Donatello e Gramsci, San Paolo e Cuneo Nuova. Come dice l’acronimo “Laboratorio di bisogni, opportunità, aggregazione”, il progetto prevede l’istituzione di “Boe di comunità”, ovvero luoghi fisici di presidio sul territorio e insieme di attività di sportello locale, in grado di costruire nel tempo un rapporto diretto e costante con gli abitanti dell'area, promuovendo il protagonismo e la responsabilizzazione dei cittadini nel processo di rigenerazione urbana.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).