Super Brumotti e Paperissima rendono omaggio alla città di Garessio. Le Langhe protagoniste del suo prossimo programma

Vittorio Brumotti ha reso omaggio a Garessio, città che lui porta sempre nel cuore, mandando in onda a Paperissima Sprint - il programma che da dieci anni conduce sulle reti Mediaset - due filmati delle sue peripezie in sella alla bici, registrati proprio nella cittadina della Valle Tanaro

Il conduttore televisivo e campione di bike trial, ha spiegato così la sua scelta: “A Garessio è iniziato tutto: lì ho fatto la mia prima gara e lì, insieme a mio padre, ho comprato la mia prima bici, una Bmt 219 cromata che ho ancora, ed è appesa come un prezioso cimelio, in una stanza di casa mia. Vengo spesso in Valle Tanaro in moto, anche se passare da Calizzano ormai è diventato un tormento per le strade ed il traffico. Ed ogni volta mi fermo a Garessio per salutare chi mi ha venduto la mia prima bici: l’unica persona al mondo del quale conosco a memoria il numero di telefono”.

Presto Brumotti sarà di nuovo in Piemonte, nelle Langhe, per registrare il suo nuovo programma.

“Sarà dedicato alla riscoperta della migliore tradizione italiana attraverso il vino - spiega Vittorio Brumotti -. Un tour che mi vedrà attraversare l'Italia da Nord a Sud: oltre 3mila chilometri sempre in sella alla mia bici e naturalmente toccheremo anche le Langhe. La parte più difficile per me non sarà pedalare, ma assaggiare i vini per comprenderne le peculiarità. Quello che voglio dire è: bevete meno, ma bevete meglio e di qualità. Dato che non ho mai bevuto vino, mi sono fatto aiutare da degli esperti per gustarne le caratteristiche e poi raccontarle in Tv”.