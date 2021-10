Tour in provincia per il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli

Tour in provincia per il senatore M5S e ministro alle Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli, che questo venerdì, 16 luglio, sarà in Granda accompagnato dalla collega di partito e ministro per le Politiche Giovanili, la deputata monregalese Fabiana Dadone, e dal consigliere regionale albese Ivano Martinetti.



Triestino, 47 anni, già ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Conte I, Patuanelli sarà impegnato in alcune visite presso importanti realtà dell’agroalimentare cuneese, nonché protagonista di un momento pubblico in programma nel pomeriggio presso il castello di Grinzane Cavour, dove sarà chiamato a confrontarsi con autorità e imprenditori del territorio sul tema del futuro agricolo della Granda anche alla luce degli importanti investimenti che saranno resi possibili dall’imminente arrivo dei fondi per lo sviluppo del Recovery Fund.