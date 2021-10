Celle Macra: prima passeggiata ecologica con l'associazione Plastic Free

Il 27 giugno scorso è stato formalizzato il protocollo d’intesa tra il comune di Celle Macra e l’onlus Plastic Free, l’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare circa la pericolosità della plastica. L'accordo prevede che il comune supporti le attività dell’associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di raccolta di rifiuti e per le passeggiate ecologiche, dando visibilità alle iniziative organizzate e garantendo il supporto dell’azienda di raccolta rifiuti qualora sia necessario. L’intesa prevede inoltre che il comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti e agevoli campagne di sensibilizzazione sul proprio territorio.

Il comune montano è stato uno dei primi in Piemonte ad aderire al progetto, mosso dalla consapevolezza della crisi climatica ed ecologica che attualmente imperversa: “Siamo un piccolo comune, ma non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” ha sottolineato il consigliere Gianfranco Mattalia durante la firma del protocollo. L’intento è quello di essere un modello anche per gli altri comuni, che punti (soprattutto per le località montane) a prevenire anzichè curare l’emergenza della plastica.

Per inaugurare l’anno di collaborazione con l’associazione che si prospetta, il comune insieme all’associazione, ha deciso di organizzare una giornata ecologica proprio a Celle Macra l’11 luglio: la giornata si è conclusa con una adesione di circa una quarantina di persone di tutte le età, che dopo un breve briefing si sono addentrate nel sentiero di Naslù in compagnia di alcuni abitanti e guide locali; (Il sentiero è custodito da due “guardiani”: Naslu e Gundu, scolpiti nel legno ad inizio cammino, in un percorso fresco, quasi interamente all’ombra attraversando i borghi Castellaro e Chiotto).

Il giro ad anello è durato circa 3 ore e si è concluso con un buffet offerto dalla proloco “Seles” di Celle Macra. Durante la passeggiata si è parlato di ecologia, cambiamenti climatici e impegno civile e si è potuto riscontrare un interesse notevole da parte dei partecipanti che hanno apprezzato lo sforzo del Comune montano di essere pionieri della provincia nella lotta ai problemi ambientali attuali.

Appuntamento a settembre per nuovi eventi.