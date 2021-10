Mondovì, il giardino delle "ex Orfane" rinasce con Andreas Kipar, architetto e paesaggista di LAND

Importanti novità per il collegio "ex Orfane" di Mondovì Piazza, dove sorgerà il Polo Culturale Liber: "un faro sulla cultura, una piazza del sapere multidisciplinare per il territorio", come era stato definito a febbraio in occasione di un sopralluogo con amministrazione e vertici di Fondazione CRC.

Sarà il noto architetto e paesaggista Andreas Kipar ad occuparsi del recupero e della valorizzazione del giardino all'interno del complesso, risalente al XVII secolo, riqualificato e restaurato grazie al bando interventi FARO di Fondazione CRC 2017/2020.

Fondatore e Direttore Creativo dello studio internazionale di architettura del paesaggio LAND con sede in Germania, Italia e Svizzera, attualmente Kipar e il suo team stanno seguendo il landscaping per l’EXPO 2020 Dubai, la 'greenery strategy' per alcuni centri nel Middle East e due anni fa avevano curato la realizzazione il padiglione tedesco dell’Expo 2019 a Pechino.

Ad annunciare il progetto di Kipar, ZOOART A.R.C.A., contenitore culturale dell’Associazione Art.ur, che a Mondovì ha già curato l'installazione sonora di Liliana Moro all'interno della Torre del Belvedere, nato per valorizzare luoghi e beni prestigiosi del territorio cuneese, attraverso l’approccio artistico e la partecipazione e che ora arriva a Mondovì con un nuovo progetto di recupero e riqualificazione che interessa appunto il Giardino dell’ex Collegio delle Orfane a Piazza.

"L’iniziativa" - come spiegato nel comunicato stampa - "nasce dalla volontà di ridare a questo luogo, ricco di storia, posizionato su una straordinaria terrazza panoramica che si affaccia sulle colline e su una porzione di arco alpino, una nuova identità e una nuova destinazione d’uso, che sia coerente con il luogo, con la sua storia, con i bisogni potenziali della comunità e che – su un piano più globale – sia in grado di configurarsi come contenitore capace di attivare nuove visioni per la città. Il Giardino, infatti è destinato a diventare un luogo aperto, nel quale la relazione con la natura, il paesaggio e la biodiversità, è pensato in stretto dialogo con le altre anime che l’ex Collegio delle Orfane ospiterà nel prossimo futuro: il Museo Civico della Stampa, la Biblioteca Centro Rete del Sistema Bibliotecario Monregalese e il Fondo Storico della Biblioteca Civica".

Nel corso degli ultimi mesi il giardino è stato oggetto di un’approfondita azione di ricerca da parte dello Studio LAND di Milano, su invito dell’associazione Art.ur di Cuneo. Grazie al dialogo con il curatore Andrea Lerda, al confronto con il Comune di Mondovì, col Comizio Agrario della città e con l’Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, il team dello Studio LAND, capeggiato dal celebre architetto paesaggista Andreas Kipar, ha curato un’articolata proposta progettuale dal titolo “Il Giardino Segreto”, incentrata sul concetto di giardino come esperienza da vivere per educare all’empatia con il mondo naturale, uno spazio ideale per attività di ecopedagogia, un'aula en plein air dove sperimentare nuovi modelli educativi per studenti di ogni ordine e grado.

Lunedì 17 il progetto sarà presentato ufficialmente presso l'Antico Palazzo di Città con i rappresentanti delle realtà istituzionali e artistiche coinvolte: Comune di Mondovì, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Associazione Art.ur e lo stesso architetto Kipar, insieme alla sua équipe di studio LAND.