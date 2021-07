Racconigi consolida il progetto di amicizia con Capo Verde

Durante l'incontro sono intervenuti il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il Sindaco di São Filipe Nuias Silva (in video-collegamento), l’assessore regionale per la Cooperazione Internazionale, Maurizio Marrone (in collegamento Skype), padre Ottavio Fasano. Le finalità del progetto sono state spiegate dalla Coordinatrice del Settore Coesione Sociale e Cooperazione Internazionale Enaip, Francesca Costero, l’educatore del Centro Giovani di Racconigi Oscar Gallo ha illustrato la realtà giovanile racconigese e e sono interventi Roberto Santoro, presidente Enaip Piemonte e per l’Anci, Carmelina Nicola.