La CRI di Mondovì ricorda il suo volontario Bruno Manuello: "Oggi avrebbe compiuto 48 anni, lascia un grande vuoto"

Lutto anche per la Croce Rossa di Mondovì per la scomparsa del panettiere e volontario Bruno Manuello. Tragicamente scomparso insieme alla madre, Ernesta Boglio, nella panetteria di famiglia, punto di riferimento per tutto il paese di Torre Mondovì.

Madre e figlio hanno perso la vita probabilmente per una fuga di gas all'interno del negozio.

Martedì 13 luglio, Bruno avrebbe compiuto 48 anni.