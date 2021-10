Scontro tra auto e bici a Marmora, interviene elisoccorso. Nessun ferito grave

Incidente poco dopo le 13 di oggi, martedì 13 luglio, in alta Valle Maira.



Il sinistro si è verificato nella strada che collega il comune di Marmora al Colle d'Esischie nel tratto che attraversa la borgata Arata.

A scontrarsi una bicicletta e un'auto.

Per il ciclista sono stati attivati i soccorsi con l'equipe medico sanitaria giunta in loco per i primi soccorsi. La persona è stata presa in cura dal 118 e trasportata all'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il ciclista non verserebbe in gravi condizioni (codice giallo).