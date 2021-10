Corso di formazione “Muratore di Valle”

Il corso ha l’obiettivo di formare un “Muratore di valle” sul recupero delle borgate, che abbia conoscenza dei materiali locali e delle modalità di ristrutturazione nel rispetto della sostenibilità ambientale e della cultura e storia del territorio.

Il corso, organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo, prevede un impegno di 80 ore.

Sono ammessi al corso imprese, operatori e disoccupati che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e che siano residenti nel territorio del Piter Terres Monviso.

Il corso si terrà ad Ostana in orario diurno/preserale (concordando giorni e orari con il gruppo classe) con lezioni teoriche in aule attrezzate ed esercitazioni pratiche in cantieri scuola.

Il corso è gratuito in quanto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –

Sede del corso teorico: Ostana

Iscrizioni: compilando il modulo allegato da inviare per mail a: scuolaed@scuolaedilecuneo.it o fax 0171-698991

La Scuola Edile di Cuneo si trova in Corso Francia 14/c

Telefono 0171-697306