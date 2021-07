Il Parlamento europeo apre una gara dedicata ad agenzia di stampa e media online

È stata lanciata una gara dedicata ad agenzia di stampa e media online da parte della direzione generale per la Comunicazione del Parlamento europeo. L’obiettivo è quello di cofinanziare progetti che assicurino la copertura della Conferenza sul Futuro dell’Europa e promuovano la partecipazione dei cittadini alla piattaforma della Conferenza. Scadenza per la presentazione dei progetti, che dovranno essere scritti in inglese, è fissata al primo settembre 2021 alle 17:00. Questi dovranno prendere il via il primo novembre 2021 per concludersi entro il 30 giugno 2022.

I progetti dovranno presentare un duplice obiettivo: produrre e fornire informazioni regolari, affidabili, pluralistiche, apartitiche sulla Conferenza sul futuro dell’Europa promuovendo la partecipazione dei cittadini alla piattaforma online della CoFE; dall’altro incoraggiare un dibattito sul futuro dell’Europa per i lettori e le community di riferimento, organizzando eventi online e off line e convogliando i loro contributi sulla piattaforma.

Il Parlamento si impegna a cofinanziare i progetti per una percetuale che potrà arrivare al massimo al 70%, con una quota di finanziamento da un minimo di 30.000€ a un massimo di 100.000€.

Per ulteriori informazioni:

Pagina delle sovvenzioni della DGCOMM del Parlamento europeo

Bando per azioni di comunicazione sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa

Portale della Commissione europea sulle opportunità di finanziamento in cui sono contenute le informazioni pratiche sul bando del Parlamento e in cui vanno caricati i progetti

Pagina della Conferenza sul Futuro dell’Europa

Pagina del Parlamento europeo in Italia