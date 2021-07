Scaricare le immagini di buongiorno dal web, come procedere

Vuoi scaricare un'immagine da una pagina web ma non sai come procedere? Tieni presente che un'immagine può essere incorporata in una varietà di modi in una pagina web. Il web è un ambiente multimediale con testi, immagini, video, animazioni (flash) e audio. E tutto è determinato dai browser web, programmi che ci presentano i contenuti delle pagine web e ci permettono di navigare attraverso i siti web. In realtà, senza i programmi browser il web non sarebbe stato possibile.

Le pagine Web e i relativi contenuti sono archiviati su server Web, computer collegati a Internet 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un browser Web è un'applicazione software che si connette al server Web e scarica la pagina Web e i suoi contenuti, inclusi immagini, video, animazioni, audio, ecc. e li visualizza non appena arrivano al computer. Quindi, se vedi un'immagine su una pagina web, è già stata scaricata sul tuo computer. Non resta che salvarlo.

Le istruzioni di seguito sono per i browser Web basati su Windows più diffusi . Tutto quello che devi fare è portare il cursore del mouse sull'immagine, quindi vai sul sito dalmiocuore.it, fai clic con il pulsante destro del mouse e selezioni l'opzione appropriata dal menu.





Il modo più semplice per salvare un'immagine da una pagina Web è tramite il browser Web dei più diffusi: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari e Opera. Tuttavia, molte volte, sviluppatori e designer web utilizzano trucchi per impedirti di utilizzare il tasto destro del mouse in una finestra del browser web. Questo viene in genere fatto utilizzando un linguaggio di scripting lato client e puoi trovare ulteriori informazioni su questo in stop clic con il pulsante destro del mouse nei browser che utilizzano JavaScript. Quindi, se non puoi scaricare l'immagine da una pagina web che ha questo codice, puoi disabilitare JavaScript nel tuo browser e ricaricare la pagina web.

La maggior parte della grafica e delle foto che trovi sui siti web ha una sorta di copyright allegato.





Come scaricare le immagini su Google Chrome

Google Chrome presenta il menu più piccolo quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine in una pagina Web, interfaccia semplice e intuitiva e nessuna opzione non necessaria. L' opzione "Salva immagine con nome... " ti consente di scaricare l'immagine in una directory specificata sul tuo computer, "Copia immagine" la metterà negli appunti in modo che tu possa incollarla in qualsiasi editor di immagini (preferibilmente), "Copia URL immagine" ti darà l'indirizzo web dell'immagine e " Apri immagine in una nuova scheda " caricherà una nuova scheda con solo l'immagine, questa rientra tra le opzioni usate più di frequente.

Ricorda, se riesci a vedere l'immagine nel tuo browser, è arrivata sul tuo computer: devi solo pensare fuori dagli schemi per salvarla per il tuo uso. E su quel punto, le immagini sul web avranno sicuramente i diritti d'autore allegati, quindi per favore non copiarle e usarle sfacciatamente. Ovviamente si consiglia sempre di andare nei siti attendibili, come quello sopra menzionato.