Ad Alba l'incontro con il disegnatore della Marvel, Gabriele dell'Otto

“Dall’alba dei comics alle stelle di Dante” è l'incontro , con Gabriele Dell’Otto, che avrà luogo oggi, martedì 13 luglio, alle ore 21 al Pala Alba Capitale in Piazza San Paolo ad Alba.

Dutto, uno dei più famosi e apprezzati fumettisti e illustratori italiani, è disegnatore ufficiale di Marvel in Italia, Dell’Otto ha appena ultimato l’illustrazione della Divina Commedia. Nell’incontro organizzato con Accademia Novalia rivolto a studenti e imprenditori, l’artista illustrerà le opportunità legate al fumetto come veicoli di comunicazione e marketing per le aziende.

L’evento è gratuito, qui la prenotazione – fino ad esaurimento posti disponibili – nel rispetto delle norme sul distanziamento previsto dall’emergenza Covid.