Boves: "E venne la notte..." secondo spettacolo teatrale con la Compagnia Il Melarancio

2° appuntamento! Il Comune di Boves e la Compagnia Il Melarancio insieme per accogliere turisti e residenti sotto la Bisalta. Una rassegna di teatro con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano a Boves per raccontare storie e divertire grandi e piccoli.

Sabato 17 Luglio ore 21,00, alla Cascina Marquet – Via Roncaia, 59 a Boves, appuntamento con "E venne la notte... storie di masche, folletti e creature del mistero".

E venne la notte è un vero e proprio “trigomigo” un insieme di storie che s’intersecano tra loro, storie che venivano raccontate da cantastorie che giravano per i paesi o che si ascoltavano nel calore della stalla, alla luce di un’unica lampada. Tratte dal racconto orale dei nonni, le storie dello spettacolo sono il frutto di un lavoro di ricerca e di raccolta di memoria popolare durato più di dieci anni sul territorio delle valli alpine del cuneese. Attraverso l’utilizzo di oggetti di memoria contadina prendono vita personaggi misteriosi Candy, il fantasma di neve; Cavalàs,l’ indomabile e furioso cavallo selvaggio; Barbabiciu cutela, l’orco divoratore di bambini; la terribile Sabroto la Longo, la masca, la strega, per eccellenza, e…soprattutto il Diavolo, disposto persino a segare in due una montagna, pur di conquistarsi un’anima da dannare. Sapete di quale montagna stiamo parlando?



In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al Palazzetto Polivalente "C. Giraudo" BOVES

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo, POSTI LIMITATI!

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.