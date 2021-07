Un mese di luglio all'insegna dell'arte al Museo Diocesano di Cuneo

È un’estate piena di bambini quella al Museo Diocesano di Cuneo. Grazie alla collaborazione con il Comune all’interno del progetto “Tempo Estate 2021” molti camp estivi stanno scegliendo di dedicare uno spazio alle attività culturali proposte dai servizi educativi: cacce al tesoro, giochi su araldica e matematica, laboratori di pittura e arte terapia espressamente pensati per diverse fasce di età che vanno dai 3 ai 12 anni. Dopo un periodo così complesso come quello che abbiamo attraversato, queste attività – condotte a piccoli gruppi da operatori museali specializzati – permettono ai bambini di scoprire il proprio potenziale creativo e sviluppare dell’autostima, condividere esperienze ed sensazioni, compiere un percorso emozionale insieme ai coetanei e agli educatori attraverso l’arte. Il collage e la pittura sono un ottimo modo per coinvolgere tutti i partecipanti del gruppo, soprattutto coloro che hanno maggiori difficoltà con la comunicazione verbale.



In quest’ottica le attività sono state inserite anche all’interno della programmazione “Museum Summertime” che propone laboratori per famiglie e bambini al sabato pomeriggio; in particolare con il mese di luglio tireremo fuori i cavalletti come i grandi artisti e ci dedicheremo alla pittura. Sabato 17 luglio 2021 alle ore 16.00 si svolgerà infatti Fai emergere l'artista che c'è in te (attività per bambini 5-10 anni, numero massimo 10 partecipanti). Per chi ama i colori e la fantasia con questo laboratorio di pittura il divertimento è assicurato! Si scopriranno insieme nuove tecniche osservando da varie angolazioni la nostra città, per un'avventura all'aria aperta.



DOVE? Museo Diocesano San Sebastiano | Contrada Mondovì - Cuneo

Costo: 7€ a bambino (laboratorio + merenda)

Prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it scrivendo a museo@operediocesicuneo.it o al numero 353 426 1755





INFO E RIFERIMENTI

Contrada Mondovì | Cuneo

Orari: ven. venerdì 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura).

www.museodiocesanocuneo.it

museo@operediocesicuneo.it