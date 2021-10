Vernante: dal 17 al 28 luglio la rassegna "Prismadanza Aps"

Durante il fine settimana del 17 e 18 luglio, il circolo Us Acli “Prismadanza Aps”, nell’ambito del progetto “Composizioni musicali e umane”, realizzato in collaborazione con il Comune di Vernante, la Regione e con il sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, propone degli interessanti spettacoli gratuiti e adatti a tutti.

Sabato 17, alle 21.45, in piazza dell’ala andrà in scena “Scintille in strada”, spettacolo che unisce giocoleria, teatro, manipolazione del fuoco ed effetti speciali, con l’artista toscano Simone Modafferi, in arte Pyroetnico. Domenica 18, alle 21, il teatro ex-confraternita di via Boccaccio, appena risistemato negli spazi e nelle luci, ospita la lettura di “Bimbe toste”, una produzione di “Voce in capitolo” di Torino, con l’attrice Valentina Veratrini e il musicista Enrico Messina. Prima della lettura teatrale, sarà proiettato in anteprima “L’abbraccio”, performance digitale realizzata da “Prismadanza” all’uscita del lungo lockdown, per la mostra internazionale collettiva di 12 artisti italiani e stranieri, che si svolgerà dal 31 luglio al 5 settembre a Bossolasco.

Nel fine settimana sono accessibili anche dei laboratori di circo, giocoleria, teatro, body percussion, improvvisazione canora, propedeutica musicale per i piccoli, fisarmonica e musica elettronica. L’offerta è divisa per età e gratuita, ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Per informazioni: tel 3492587162