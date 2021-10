Ferrovie, Gribaudo (PD): sud del Piemonte penalizzato, servono corse e investimenti

"Il sud del Piemonte è penalizzato dalla chiusura e dal sottoutilizzo delle sue principali infrastrutture ferroviarie, come la Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la Saluzzo-Savigliano e la linea che da Cavallermaggiore portava ad Alessandria passando per Bra, Alba e Asti. Sono tratte di grande valore per i pendolari e per il potenziale turistico del nostro territorio, e che sarebbero utilissime a settembre per il ritorno a scuola in sicurezza. Ho presentato un'interrogazione al Ministro Giovannini per chiedere il finanziamento di alcuni di lavori, con fondi statali o del PNRR, e credo che la Regione dovrebbe impegnarsi a garantire più corse sulle infrastrutture già operative".



Lo dichiara in una nota la deputata cuneese del PD, Chiara Gribaudo. "Il Piemonte e la Granda hanno ereditato dal passato un grande patrimonio di tratte ferroviarie che oggi possono rappresentare il volano per una mobilità sostenibile e intermodale fra mezzi di trasporto diversi, che può rivitalizzare tanti centri urbani e portare nuovi investimenti. La Regione Piemonte negli anni passati è andata in direzione contraria a questa necessità e continua a tagliare servizi e corse, ma non ci possiamo arrendere e dobbiamo chiedere un'inversione di rotta, perché il Piemonte potrebbe davvero rilanciarsi grazie alle sue ferrovie".