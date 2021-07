L’albese Boffa a Roma per il battesimo ufficiale di "Cambiamo-Coraggio Italia"

Ci sarà anche il vicesindaco albese Carlotta Boffa tra quanti domani, 14 luglio, a Roma, si apprestano a salutare il battesimo ufficiale di "Cambiamo-Coraggio Italia", la nuova formazione politica di centro promossa dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



"Sono felice che si rafforzi la voce dei moderati nella coalizione di centrodestra: c’è bisogno davvero di una forza liberale, europeista, che si rivolga agli elettori orfani di una politica non urlata e basata sui contenuti e non solo sugli slogan", dichiara Boffa alla vigilia dell'appuntamento politica che segnerà il varo di una nuova formazione oggi accredita di una pattuglia di 25 deputati (12 ex Forza Italia, 4 dal M5S e uno dalla Lega, che si sommano agli 8 di 'Cambiamo') e 7 senatori.



Tra i nomi si segnalano quelli di Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Maria Rosaria Rossi, Massimo Berutti, Raffaele Fantetti, Marinella Pacifico, Sandro Biasotti, Michaela Biancofiore, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino.