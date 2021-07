La variante Delta preoccupa il Piemonte? Cirio: “Abbiamo solo 3 casi di terapia intensiva e 55 ricoveri” (VIDEO)

I vaccini contro la variante Delta. E’ questa l’arma che il presidente della Regione Alberto Cirio intende adottare per far si che l’aumento dei contagi non porti a problemi di tipo sanitario ed economico in Piemonte.

Situazione sotto controllo

Al momento, a sentire Cirio, la situazione rimane ampiamente sotto controllo: “Io penso che dobbiamo guardare la crescita dei positivi, ma tenerla ancorata al valore delle ospedalizzazioni. In questo momento abbiamo 3 ricoverati in terapia intensiva in tutto il Piemonte, una regione di poco meno di 5 milioni di abitanti, e 55 in terapia ordinaria: non siamo mai arrivati a un livello così basso in tre ondate”.

Convincere gli scettici a vaccinarsi

“Questo - ha poi proseguito il presidente della Regione - vuol dire che i vaccini funzionano e quindi credo nella necessità di porre in atto tutte le azioni finalizzate a far si che le persone si vaccinino”.

“Il nostro dovere è persuadere, convincere e spiegare. Solo così riusciremo a raggiungere i risultati che ci siamo posti”, ha concluso Cirio.